“Let op met te harde hoofdhuidmassages”: experts bespreken 10 feiten en fabels over haaruitval

“Minstens de helft van de mensen ziet hun haardos weer dikker worden”: is minoxidil écht een redmiddel tegen haarver­lies?

Het merendeel van de mannen krijgt vroeg of laat een kalende knikker in de spiegel te zien. Ook vrouwen kampen soms met haarverlies. Aan kwakzalverij geen gebrek in de zoektocht naar oplossingen. Dermatologen te lande zijn wél unaniem enthousiast over het middel minoxidil, dat steeds vaker oraal wordt voorgeschreven. Hoe werkt het precies? Voor wie kan het een redmiddel zijn? En wat is de kostprijs voor de verschillende toepassingen? Dermatoloog dr. Thomas Maselis legt het haarfijn uit.

9 september