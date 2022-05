“Let op met iso-Betadine bij jonge kinderen”: welke ontsmettende middelen werken goed en welke gooi je best weg?

1 op de 20 volwasse­nen heeft last van oorproppen. Arts waarschuwt: "Probeer die nooit zelf te verwijde­ren”

“Oorsmeer is de natuurlijke ‘verzorgingscrème’ van de gehoorgang”, aldus neus-, keel- en oorarts Annelore Willaert. En die gehoorgang is van nature zelfreinigend. In normale omstandigheden hoef je je oorsmeer dus helemaal niet te verwijderen. Maar bij sommigen, maar liefst 1 op de 10 kinderen en 1 op de 20 volwassenen, wordt er te veel oorsmeer aangemaakt, wat leidt tot oorproppen. De nko-arts legt uit wat je tegen het vervelende kwaaltje kan doen.

10 april