“Let niet op hoe iemand iets zegt, maar op wàt hij zegt”: leugenexpert legt uit hoe je een leugenaar kan ontmaskeren

We lenen meer dan ooit: zoveel betaalt de Belg gemiddeld af

22 juni Volgens de notarisbarometer is de gemiddelde prijs van een woning in ons land vorig jaar gestegen met 5,7 procent, naar 276.993 euro. Een logisch gevolg daarvan is dat we ook meer lenen om een huis te kopen, bouwen of te verbouwen. Veel Belgen besteden een groot deel van hun inkomen aan de afbetaling van hun huis. Spaargids.be ging na hoeveel we gemiddeld lenen en afbetalen.