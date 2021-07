Lening voor een elektrische fiets? Dit is het prijskaartje

"Gooi slakken niet bij de buren, ze kruipen instinc­tief terug naar hun thuisbasis": tuinexper­te legt uit hoe je slakken bestrijdt

30 juni Door de zware regenval van de afgelopen dagen duiken er massaal veel slakken op in onze tuinen. Wat kan je doen om te voorkomen dat deze beestjes je planten gaan oppeuzelen? Onze tuinexperte Laurence Machiels legt uit wat je er tegen kan doen en welke lapmiddeltjes echt niet helpen. “Biervallen zijn misschien goed in een klein tuintje, maar in een weelderige tuin zijn ze niet efficiënt.”