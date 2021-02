Lenen voor een bouwgrond: dit zijn de regels

Een bouwgrond kopen is niet goedkoop. Hoeveel u precies nodig heeft, is niet makkelijk te zeggen. De Belgische statistische dienst Statbel houdt geen aparte gegevens meer bij voor deze vastgoedcategorie. Bij de opmaak van de statistieken worden bouwgronden namelijk opgenomen in een restcategorie waarin ook landbouwgronden en industriegronden zitten.

Duidelijker is hoeveel u nog moet betalen bovenop de verkoopprijs. In Vlaanderen geldt een registratierecht van 10%. In Wallonië en Brussel is dat 12,50%. Al kunt u in Brussel wel een zogenaamd abattement krijgen. Dat houdt in dat u op de eerste schijf van 87.500 euro geen registratiebelasting moet betalen, wat u een besparing tot 10.937,50 euro oplevert. De aankoopprijs voor de bouwgrond moet dan wel lager zijn dan 250.000 euro. Bovendien moet u er uw hoofdverblijfplaats vestigen binnen de drie jaar na aankoop.

Naast die registratierechten moet u nog rekening houden met de kosten voor de notaris. De aankoop van een bouwgrond moet namelijk worden opgenomen in een authentieke akte.

Alles samen zorgt dat ervoor dat u bovenop de aankoop van een bouwgrond van bijvoorbeeld 50.000 euro in Vlaanderen nog circa 8.000 euro moet rekenen. In Wallonië kan dat oplopen tot ongeveer 9.000 euro.

Belangrijk, omdat u voor de bijkomende kosten in de meeste gevallen geen beroep kunt doen op bankfinanciering en u die dus zelf moet dragen.

Financiering

Tenzij u de aankoop met eigen middelen kunt betalen, kunt u de aankoop financieren via een hypotheeklening. In dat geval geeft u aan de bank het recht om uw grond te verkopen, mocht u achterstallig worden bij de afbetaling. In ruil voor die zekerheid, krijgt u wel de formule met de laagste rente.

Bij BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, wordt traditioneel circa 5% van de hypotheekleningen afgesloten om de aankoop van een bouwgrond te financieren.

Een lening nodig? Hier vindt u de goedkoopste hypotheekleningen van het moment.

Hou er verder rekening mee dat de hypothecaire lening ook wordt opgenomen in een notariële akte, wat behoorlijk wat geld kan kosten. Daarnaast moet u rekening houden met dossierkosten die uw bank u aanrekent.

Op het moment dat u effectief bouwplannen hebt en hiervoor een vergunning hebt bemachtigd, kunt u een bijkomende hypothecaire lening afsluiten om de woning op te trekken. Dit kan bij dezelfde of bij een andere bank.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees meer op Spaargids.be: