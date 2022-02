Laurence Machiels test strooiwagens voor meststoffen uit: “Nog voor ik dit model kon uitproberen, wekte hij al ergernis op”

De nieuwste trend: investeren in bos. “Ik zie me hier als opaatje al wandelen met m’n kleinkinde­ren”

“Het is een plek waar we altijd heen kunnen, en meestal blijven we er veel te lang.” De familie Dewilde kocht een stukje natuur in Sinaai. Televisiemaker Dieter Coppens deed hetzelfde in Zandhoven, Alexander Beke in Assenede en met hen nog honderd anderen. Ook drie keer zoveel bedrijven investeerden het afgelopen jaar in (bos)grond. Het is een dingetje geworden.

31 januari