Laura goot haar strijd tegen eetstoornis in boek en documentaire: “Eten kan vreselijk pijnlijk zijn”

Goed Gevoel Wat eet je het best om jezelf te beschermen tegen kanker? “30 gram vezels per dag is ideaal” en andere praktische tips van diëtist Sanne Mouha

Met een gezonde levensstijl heb je meer kans op een lang en gezond leven. Het kan zelfs een hele reeks kankergevallen voorkomen. Maar wat moet je dan wel (of niet) op je bord leggen? En wat als de diagnose al geveld is? Vaak verandert je eetlust dan, maar is het nog belangrijker om de nodige kracht en energie op te doen zodat je kan strijden tegen de ziekte. Diëtiste Sanne Mouha geeft tips om je te wapenen tegen, je lichaam sterk te houden tijdens en je energiepeil te boosten na kanker. “Een hoog vezelgehalte in voeding beschermt tegen maag- en darmkanker.”

12 oktober