Laten liggen of opruimen? Tuinexperte legt uit wat je best doet met de bladeren in je tuin

Binnenkijker Alex bouwde zijn tiny house helemaal­zelf: “Zonder mijn uren te rekenen kostte mijn huis me maximaal 35.000 euro”

In ‘Tiny House Battle’ (VTM) nemen teams het binnenkort tegen elkaar op om de mooiste tiny houses te bouwen voor verschillende kopers. Alex (26) uit Nijlen is een van de vakmannen die de uitdaging aangaan. Zelf woont hij in wellicht het meest originele minihuis van ons land. Onze woonexpert Björn Cocquyt ging er een kijkje nemen.

24 oktober