Last van zwabberarmen? Topkinesist Lieven Maesschalck toont de beste oefeningen om er komaf mee te maken

Helpt stretchen tegen spierpijn? En wat zijn echt goede oefeningen? Sportkine­sist Lieven Maesschal­ck geeft advies

1 april Is stretchen nu wel of niet goed voor je lijf? De wetenschap raakt er niet uit, maar volgens Lieven Maesschalck kan het zeker geen kwaad om voor je training je spieren goed uit te rekken. “Zeker is dat je er leniger door wordt.” Lieven geeft raad en enkele goede oefeningen.