Last van vocht in huis? Zoveel kost het om dat aan te pakken (en op deze premies kan je rekenen)

Livios18 procent van de Belgische woningen kampt met schade door vochtproblemen, dat blijkt uit cijfers van het Steunpunt tot bestrijding van armoede. Volgens het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) is zelfs 70 procent van de gevallen van bouwschade te wijten aan vocht. Vochtproblemen zijn hardnekkig en pak je best zo snel mogelijk aan. Maar hoeveel kost dat? En welke premies kan je daarvoor aanvragen? Bouwsite Livios zocht het uit.

Een vochtprobleem zorgt niet alleen voor een slecht binnenklimaat, het veroorzaakt ook schade aan muren, wanden of vloeren. Om te beginnen, is het stellen van een correcte vochtdiagnose van groot belang: waar komen je vochtproblemen vandaan? Hoe langer de vochtproblemen aanslepen, hoe hoger de kosten kunnen oplopen. Er zijn verschillende symptomen om vocht in huis te herkennen. Bij voorkeur schakel je een expert in. Al kan je met de nodige kennis ook zelf aan de slag. Lees hier hoe je vocht herkent.

Opstijgend vocht

Het meest voorkomende probleem is opstijgend vocht. Dat kan zich zowel op binnen- als buitenmuren manifesteren. De muren injecteren met een vochtwerend product is de meest toegepaste methode om opstijgend vocht te bestrijden. Goedkoop is dat niet. Een injectie alleen kost minimaal 850 euro, al is dat sterk afhankelijk van de dikte van de muur en de oppervlakte die moet wbehandeld. Voor een volledige herstelling betaal je al snel 3.500 euro, inclusief herstellingswerken nadien. Ook hier geldt dat de kostprijs sterk kan variëren naargelang de muur en de gebruikte materialen. Bekijk hier het totale kostenplaatje.

Volledig scherm Het meest voorkomend probleem is opstijgend vocht. © Getty Images

Kelderdichting

Kijken we naar oudere woningen, dan zijn vochtproblemen in de kelder een pijnpunt. Eenmaal grondvocht aanwezig is in de kelder, kan dat leiden tot vochtige muren en schimmel. Aangezien de kelder cruciaal is voor de stabiliteit van een gebouw, is een gerichte oplossing door een expert hier aangeraden. De ruimte waterdicht maken gebeurt veelal door kelderbekuiping. Een injectie van de muren is als doe-het-zelver géén oplossing, omdat het product nooit de kans krijgt om uit te drogen. Lees hier hoe je je kelder waterdicht kan maken.

De kostprijs van kelderbekuiping varieert sterk en is afhankelijk van de staat van de muren. Voor de bekuiping van een gemiddelde kelder betaal je zo’n 4.000 euro. Al kan dat nog een stuk oplopen, afhankelijk van de werken die nodig zijn. De behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht is een alternatief, al is dat veelal een zeer arbeidsintensief werk.

Doorslaand vocht

Doorslaand vocht doet zich vooral voor bij beschadigde of poreuze muren. De buitenmuur slorpt de neerslag op, waarna het vocht zich verder begint te verspreiden door de muren. De meest aangewezen oplossing is je gevel vochtwerend maken, ofwel impregneren. Je brengt dan een beschermlaag aan op de buitenmuur, waardoor die beter beschermd is tegen de neerslag. Reken daar op een kostprijs van zo’n 10 euro/m², al kan ook dat variëren. Bekijk hier hoe je jouw gevel vochtwerend maakt.

Tip: Vochtwerende verf of een nieuwe buitengevel zijn ook opties als je doorslaand vocht wilt aanpakken.

Lekkend dak

Een klassieker, maar daarom niet minder vervelend: een lekkend dak. Een waterdicht dak is cruciaal. Een lek kan zorgen voor vochtplekken, insijpelend water en op termijn structurele schade aan de dakconstructie. Een lek in een plat dak wordt meestal opgelost door het aanbrengen van vloeibare dakbedekking en kan je zelf doen. Bij een hellend dak zijn het vaak kapotte dakpannen die zorgen voor lekkages. Toch nood aan extra expertise? Een dakwerker kost gemiddeld 25 tot 35 euro per uur, exclusief btw en werkmateriaal.

Welke premies kan je aanvragen voor vochtproblemen? Het voorkomen of bestrijden van vocht is niet goedkoop. Voor verschillende ingrepen kan je mogelijk rekenen op premies. De Vlaamse renovatiepremie komt tussen in de behandeling van muren tegen optrekkend opstijgend vocht door ofwel een waterkerende laag te plaatsen, ofwel de muren te injecteren met producten die de muur waterdicht maken. Ook voor de behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht kan je een premie aanvragen, net zoals voor de afwerking van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering in speciaal daartoe bestemde materialen. De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 of 30 procent van de kostprijs van de werken (factuurbedrag exclusief btw). Aan welke voorwaarden moet je voldoen? • Het minimumbedrag van de factuur moet 2.500 euro zijn, exclusief btw. De werken moeten bovendien uitgevoerd worden door erkende aannemers. • De woning of het gebouw moet op de datum van de aanvraag minstens 30 jaar oud zijn en moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest. • Voor aanvragen vanaf 1 januari 2021 mag je als bewoner in 2019 niet meer verdiend hebben dan 44.620 euro voor een alleenstaande, 63.740 euro voor een alleenstaande met één persoon ten laste, te verhogen met 3.570 euro per bijkomende persoon ten laste of 63.740 euro voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met 3.570 euro per persoon ten laste. Hoe vraag je zo’n premie aan? Je kan de renovatiepremie aanvragen via ‘Wonen Vlaanderen’ zodra de werken uitgevoerd zijn door een erkend aannemer. Je moet een bewijs van betaling voorleggen. De facturen mogen bij de aanvraag niet ouder zijn dan twee jaar. De uitbetaling gebeurt binnen de twaalf maanden na de aanvraag. Aanvullend zijn er steden en gemeenten die eigen toelagen voorzien. Vooraf nagaan of je in jouw woonplaats aanspraak maakt op een extra premie, is dus aangewezen.

Ontdek via de premielinker op welke premies jij recht hebt:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Livios.be

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.