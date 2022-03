Last van kalkaanslag op je douchekop-deur, of-kraan? Zo pak je dat goed aan

Om kalk in de douche of badkamer te verwijderen, bestaan er allerlei soorten middeltjes. Die hoeven echt niet duur te zijn, want er zijn ook natuurlijke schoonmaakmiddelen. Grote kans dat je ze al in de kast hebt staan. Dus handschoenen aan en gaan!

Azijn

Dit natuurlijke wondermiddel kun je voor allerlei zaken inzetten. Bijvoorbeeld om je zetel weer als nieuw te krijgen. Maar het werkt ook als een tierelier tegen kalkaanslag. Je kunt natuurazijn gebruiken, maar schoonmaakazijn zal iets beter werken tegen kalk. Dit omdat die een stuk zuurder is dan natuurazijn en dus simpelweg effectiever tegen kalkaanslag. Je kunt de azijn eventueel verdunnen met water en door hem in een plantenspuit te doen, maak je je eigen schoonmaakspray.

Citroen

Hoe zuurder het product, hoe beter het kalk verwijdert. Daarom is citroensap het perfecte middel om kalk uit de douche te verwijderen. Voeg citroensap toe aan water en boenen maar. Dit middel werkt vooral goed op bijvoorbeeld een glazen douchedeur, want het zorgt er ook nog eens voor dat alles extra goed glimt.

Karnemelk

Ook karnemelk zou een goed schoonmaakmiddel zijn om kalk te lijf te gaan, omdat het een goede zuurgraad heeft. Je hoeft de karnemelk trouwens niet te verdunnen, mocht je ermee willen schoonmaken. Je kunt de melk direct op het oppervlak aanbrengen dat je wil aanpakken.

Onnatuurlijk

Natuurlijk bestaan er ook allerlei speciale schoonmaakmiddelen voor kalkaanslag die je online kunt scoren of in de winkel. Duurder dan de natuurlijke producten van hierboven, maar vaak even doeltreffend. Kijk altijd wel goed op de verpakking van het schoonmaakmiddel om er zeker van te zijn dat je het op jouw oppervlak naar keuze kunt gebruiken. Je wil de boel natuurlijk niet beschadigen.

Doe de douchekop in een zakje met azijn en laat het even weken.

Kalk op en in de douchekop

Douchekop ontkalken? Draai hem los en vul een plastic zakje met azijn. Doe de douchekop in het zakje en maak deze vast aan de douchekop met bijvoorbeeld een elastiekje. Zorg dat je de douchekop volledig onderdompelt in het schoonmaakmiddel. Laat even weken en haal de douchekop er vervolgens weer uit. Even afspoelen en zeg maar dag tegen de kalkaanslag.

Kalk in de douchebak

Krijg je de kalkaanslag uit de douchebak niet weg? Drenk dan een paar (oude) handdoeken in een kalkverwijderaar en leg deze op de bodem van de douchebak. Laat de boel goed intrekken en ga de bak daarna te lijf met een spons. Even goed boenen en weg is de kalk.

Hoe zuurder het product, hoe beter het kalk verwijdert.

Kalk op de kraan

Ook de douchekraan kan hardnekkige kalkaanslag hebben. Doordrenk ook daarvoor een paar doeken in een schoonmaakmiddel om kalk te verwijderen. Leg de doeken op en om de kraan zodat deze zo veel mogelijk bedekt is. Laat de boel even intrekken, haal de doeken eraf en schrob nog even na met een spons.

Kalk op de douchedeur

Ook kalk op de deur of wand van de douche kan heel hardnekkig zijn en moeilijk te verwijderen. Pak een keukenrol en het schoonmaakmiddel, spuit een vel keukenrol in met het schoonmaakmiddel en ‘plak’ deze op de douchewand of deur. Ook hier weer laten intrekken en naschrobben met een spons.

