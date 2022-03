Last van je rug? Hier moet je op letten bij de aankoop van een matras

HLN ShopEen recent onderzoek van Howest bracht aan het licht dat rugpijn voor 8 op de 10 landgenoten geen onbekend probleem is. Het departement ergonomie van de hogeschool ontwikkelde daarbij een nieuwe tool die berekende dat onze rug gemiddeld maar liefst negen jaar ouder is dan wijzelf. Heel wat wetenschappers wijzen naar de matras als belangrijke boosdoener. Kan de juiste matras verhinderen dat je ‘s ochtends met pijn uit bed komt? HLN Shop legt uit waar je op moet letten als je een goede matras voor de rug wilt kopen.

Zeven jaar

Is jouw matras aan vervanging toe? De meningen over wanneer je een matras dient te vernieuwen, lopen uiteen. Veel hangt af van het materiaal waaruit je matras gemaakt is en de kwaliteit ervan. Zo zal een goedkope polyeter matras sneller uit model raken dan een latex matras, die het dan weer moet afleggen tegen een matras uit koudschuim. Daarop kan je wel tien tot twaalf jaar gerust slapen zonder dat er kuilvorming ontstaat. Grosso modo geldt echter dat je je matras best iedere zeven jaar vervangt. Biedt ze nog voldoende ondersteuning, spelen hygiënische factoren mee om je alsnog naar de winkel te begeven.

De juiste match

Het aanbod aan matrassen is erg groot, dus voor je halsoverkop een nieuw exemplaar aanschaft, maak je best uit welk type op jouw lijf is geschreven. Zo zijn er matrassen die goed of minder goed ventileren, koud of warm aanvoelen en zal de ene al veerkrachtiger zijn dan de andere. Cruciaal is dat de matras voldoende ondersteuning biedt. Op dit vlak mag je veel heil verwachten van traagschuim. Het Zweedse bedrijf dat dit materiaal ontwikkelde deed dit in samenwerking met de NASA, met als doel in de ruimte de G-krachten (de verhouding tussen een kracht en de zwaartekracht, nvdr) beter over het lichaam van astronauten te verdelen. Traagschuim bezit drukverlagende eigenschappen, waardoor lichamelijke klachten zoals rug- en nekpijn verminderen. Je combineert het best met een onderlaag van koudschuim voor maximaal comfort.

Testen maar

De beste manier om te achterhalen welk type matras ideaal voor je is, is ze uitproberen. Neem dus je tijd om te proefliggen. Trek daarbij je schoenen uit, breng je hoofdkussen mee en meet jezelf je gebruikelijke slaaphoudingen aan. Bekijk ook of er een optie is om thuis te proefslapen op de matras van je voorkeur. Zo weet je zeker dat het comfortniveau een volledige nacht standhoudt.

Verder kijken

De perfecte matras gevonden? Dan is het essentieel om ook aandacht te besteden aan de rest van je slaapuitrusting. Om te beginnen moet je aanwinst op de juiste ondergrond terechtkomen. Informeer dus welk soort bed het best is voor je nieuwe matras, of omgekeerd. Koudschuim leg je bijvoorbeeld bij voorkeur op een schotelbodem, waar traagschuim of een matras met pocketveren het best tot hun recht komen op een boxspring. Zorg ook voor een matrasbeschermer en een onderdeken.

Hoofdkussen

Wil je (toenemende) rug- en nekpijn door een slechte slaaphouding uitbannen, speelt verder je hoofdkussen een rol. Je slaaphouding bepaalt welk type hoofdkussen je nodig hebt, want je nek moet tijdens het slapen de optimale ondersteuning krijgen. Slaap je op je buik, ga je het best voor een dun hoofdkussen. Zijslapers hebben een dik exemplaar nodig en wie op zijn rug slaapt, kiest liefst voor een formaat daartussenin. En net zoals voor je matras, is ook het materiaal en de hardheid van je kussen van tel. Je vindt onder meer kussens uit latex, dons of traagschuim tot zelfs bamboevezel. Welk soort kussen geschikt is voor jou, is vooral een persoonlijke zaak.

