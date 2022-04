Last van hooikoorts? Deze middeltjes kunnen je helpen, of zijn best te vermijden

"Buitenspo­rig veel groene thee drinken is niet gezond": expert licht toe waarom je moet oppassen met groene thee

Wie zoals zangeres Adele ‘s ochtends zweert bij een kopje groene thee, is ongetwijfeld overtuigd van alle gezondheidsvoordelen van de theevariant. Toch is groene thee niet per se gezonder dan zwarte thee, en is het volgens toxicoloog Jan Tytgat en dokter Marleen Finoulst van Gezondheid en Wetenschap geen goed idee om je verbruik ervan op te schroeven. “Je kunt er zelfs leverschade van oplopen.” Hoeveel kopjes mag je ervan drinken? Welke gezondheidsclaims zijn waar en welke mogen rechtstreeks de vuilbak in?

9 februari