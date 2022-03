Last van een slechte adem? “Mondwater werkt kortstondig en maskeert alleen maar de echte problemen, zoals tongbeslag”

Rechtzetting: In een eerder artikel op HLN werd in de titel de volgende quote van professor dr. parodontoloog Marc Quirynen uitgelicht: “Mondwater met chloorhexidine geeft bij langdurig gebruik een bruine schijn op de tanden”: parodontoloog vertelt wat wél werkt tegen slechte adem. Deze quote werd door HLN echter niet volledig overgenomen in de titel. De juiste quote is: ”Er is mondwater op basis van chloorhexidine, een ontsmettend middel dat bacteriën doodt. Zo’n mondwater vermindert de bacteriële belasting in de mond, maar geeft bij langdurig gebruik een bruine schijn op de tanden, die de tandarts wel gemakkelijk kan verwijderen.”