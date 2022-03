Last van een slechte adem? “Mondwater werkt kortstondig en maskeert alleen maar de echte problemen, zoals tongbeslag”

1 op de 5 heeft een slechte adem. Twee tandartsen leggen uit hoe je er vanaf raakt: “Muntjes, kauwgom of tandpasta zijn er niet tegen opgewassen”

We komen stilaan weer dichter bij elkaar. En dat levert soms onaangename geurtjes op. Minstens een vijfde van de mensen kampt ermee, maar niemand die er een woord over rept: halitose of mondgeur. Hoe komt het dat zoveel mensen last hebben van een slechte adem, en vooral: wat kan je eraan doen? De tandarts weet raad. “Bij negentig procent is de oorsprong te vinden in de mond.”

