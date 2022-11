Last van brandend maagzuur? Deze slaaphouding kan je helpen

Hoe zorg je ervoor dat restjes kaas niet snel beschimme­len in je koelkast? Kaasexpert Van Tricht legt uit: “Zo kan feta een maand lang goed blijven”

Hoewel we graag kwistig zijn met de kaas die we over onze spaghetti strooien, hebben we altijd nog een deel over om in de koelkast te bewaren. Toch zien we die kaas snel slecht worden, net zoals bijvoorbeeld overschotten van een blok feta of parmezaan. Hoe kan je ervoor zorgen dat ze schimmelvrij en eetbaar blijven? En hoe bewaar je ze best? Kaasexpert Fréderic Van Tricht legt uit.

10 november