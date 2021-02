Langer genieten van je wagen? Onze auto-expert legt uit hoe makkelijk het is

“Binnen 10 jaar geen plaats meer voor handgescha­keld”: 4 goede redenen om voor een automaat te kiezen

2 december De grootste stap vooruit in de geschiedenis van de auto? Onze auto-expert Joost Bolle geeft al vijftien jaar hetzelfde antwoord: de automatische versnellingsbak. Die is nu ook aan zo'n snelle opmars bezig, dat er over tien jaar waarschijnlijk geen handgeschakelde auto’s meer zullen zijn. Maar wat zijn nu de precieze voordelen ? En hoeveel betaal je extra voor per autotype?