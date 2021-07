Lange uren draaien en je baas vermijden: 8 dingen die je beter niet doet op je nieuwe werk

1. Bang zijn om hulp te vragen

“Mensen leggen vaak veel druk bij zichzelf om zich te bewijzen. Ze geloven dan dat hulp vragen een teken van zwakte is, maar vaak is het omgekeerde het geval. Alles alleen willen doen is het recept voor een ramp. Aarzel dus niet om hulp te vragen waar nodig. Zo toon je dat je geïnteresseerd bent en kan samenwerken. Neem nota’s van de uitleg die je krijgt, zodat je dezelfde vraag geen vijf keer opnieuw hoeft te stellen.”

2. Meteen lange uren draaien

“Je mag uiteraard flexibel zijn in functie van het werk, maar ga niet onmiddellijk over je grenzen om je toewijding te bewijzen. Het risico bestaat dat je hoge ritme de norm zal worden en je zo snel opgebrand zal zijn. Daarnaast kan wie lange uren klopt de indruk wekken moeite te hebben met het tempo of het verwerken van nieuwe informatie.”

3. Wachten op goedkeuring voor alles

“Als nieuweling wil je natuurlijk voorzichtig zijn, maar op een bepaald moment moet je genoeg vertrouwen hebben om zelf knopen door te hakken. Je kan niet eindeloos aan de mouw van je manager blijven trekken. Neem stap voor stap het heft in eigen handen en werk gradueel naar volledige zelfstandigheid toe.”

4. Successen voor jezelf houden

“Het kan moeilijk zijn om de aandacht op je prestaties te vestigen, maar als je wilt groeien is dit een must. Vaak zijn mensen te bescheiden over hun eigen bijdrage en geloven ze dat de rest het wel zal opmerken, maar helaas is dit niet het geval. Leer je dus uitspreken, ook al lijkt dat eng. Misschien is je frisse kijk niet gangbaar in het bedrijf, maar dit helpt om out of de box te denken en kan net tot erg creatieve resultaten leiden. Laat zien waar je mee bezig bent en lanceer ideeën en suggesties. Wees trots op je prestaties zonder erover op te scheppen.”

Vind je het moeilijk om je te profileren? Deze tips helpen je op weg.

5. Je baas uit de weg gaan

“Welke redenen je maar kan bedenken om het kantoor van je nieuwe baas te mijden: gooi ze meteen overboord. Investeer vanaf het begin in een sterke relatie met je leidinggevende door open te communiceren. Vertel wat je doelen zijn, waar je al vertrouwd mee bent en waarover je nog twijfelt. Overdonder hem of haar niet met je relaas, maar vraag beleefd hoe je best kan communiceren. Er is niets mis met deze vraag. Sommige bedrijven hebben hier formele richtlijnen rond, maar is dit niet het geval, zoek het dan zelf uit. Aan de hand van deze check-ins en de feedback die je krijgt kan je erg veel bijleren en neem je van het begin drempels weg. Of die contacten nu bestaan uit een wekelijkse mail of spontane bezoeken op het kantoor van je overste: regelmatig aftoetsen of je goed bezig bent zal je welzijn bevorderen.”

6. In je comfortzone blijven

“Een eerste job is vaak ook niet meer dan dat. In een snel veranderende wereld is de kans klein dat je over x-aantal jaar nog hetzelfde zal doen. Nestel je dus niet in je comfortzone zodra je opdrachten routine zijn, maar aanvaard ook uitdagingen en spreek je ambitie uit. De ideale job combineert taken binnen je comfortzone met voldoende opdrachten waarbij je je grenzen kan verleggen. Zo leer je bij, blijf je getriggerd en vermijd je dat het werk saai wordt. Bots je op de limieten is het geen ramp om toe te geven dat je job niet meer aan je verwachtingen voldoet. Maak uit welk pad je wilt bewandelen en hoe je kan blijven groeien, binnen of buiten de organisatie.”

7. Netwerkevenementen overslaan

“Ook als je contract is getekend, blijft netwerken enorm belangrijk. 70% van de jobs wordt immers nooit gepubliceerd. Bedrijven vinden de geknipte medewerkers voor deze banen via hun eigen netwerk. Grijp dus elke kans die zich voordoet om nieuwe mensen te leren kennen. Kijk buiten je eigen team naar onder andere managers van andere afdelingen maar evengoed naar leveranciers of klanten. Dit kan je helpen bij je dagelijkse werk, maar ondersteunt je ook in je groeiproces en creëert mogelijk kansen wanneer je nood hebt aan een nieuwe uitdaging.”

8. Kritiek persoonlijk opvatten

“Kritiek kan aanvoelen als ontevredenheid over je werk, maar dat is het vaak niet. Veel mensen zijn niet erg goed in het geven van constructieve feedback waardoor de ontvanger het wel eens persoonlijk opvat. Het is echter niet meer dan logisch dat je nog fouten maakt. Durf dit toe te geven en eruit te leren. Zie je de les niet, aarzel dan niet om door te vragen en na te gaan hoe je het beter kan doen. Onhandig gegeven kritiek kan verkeerd overkomen maar is zelden slecht bedoeld. Laat je dus niet te snel uit je lood slaan.” Lees hier meer tips over hoe je een goed evaluatiegesprek voert.

Nog op zoek naar een eerste job? Ontdek welke vacatures er in jouw buurt open staan:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook