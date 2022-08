Lange rit of vlucht voor de boeg en last van rugpijn? Topkinesist Lieven Maesschalck geeft advies: “Er is een heel eenvoudige manier om je rug te ontlasten”

Wagenziek­te overvalt 2 op de 3 mensen: expert legt uit hoe je het kan voorkomen. “Je moet je hersenen activeren tijdens de rit”

Wagenziekte is een vorm van reisziekte. Vrouwen hebben er meer last van dan mannen, kinderen méér dan volwassenen. Wil je deze vervelende kwaal je auto- of busrit, vliegreis of boottocht niet laten verzuren? Professor Floris Wuyts, evenwichtsexpert van de Universiteit Antwerpen en de dienst NKO in Sint-Augustinus, legt uit wat je ertegen kan doen: “Moppen vertellen helpt.”

30 juli