“Lange relaties maken dat we langer leven”: dit moet je wel en niet doen om gelukkig te blijven bij je partner

"Gebruik je schaamte als krachtbron om iets te veranderen": Hoogleraar Aukje schreef boek 'Nooit meer doen alsof’

6 oktober Schaamte is niet iets waarvoor je je… nu ja: moet schamen. Dat vindt de Nederlandse hoogleraar Aukje Nauta, die in haar pas verschenen boek ‘Nooit meer doen alsof’ uitlegt hoe schaamte je vooruit helpt in het leven. “Die wijst je immers de weg naar wat je écht wil bereiken”, weet ze.