Lagere factuur dankzij een applicatie? Zo nuttig zijn apps van energieleveranciers

Engie - Opvolging tot op de seconde

App: Engie Smart App

Korte omschrijving: “De Smart App geeft eigenaars van een digitale meter een direct inzicht in hun elektriciteits- en gasverbruik en in de injectie van hun zonnepanelen. Door de koppeling met je energiecontract kan je als klant niet enkel je verbruik in kWh opvolgen, maar ook de werkelijke kosten in euro’s.” legt woordvoerder Nele Scheerlinck uit.

Op welke manieren biedt de app de consument hulp om zijn verbruik terug te dringen? “De klant leest in de app af of het reële verbruik overeenstemt met het voorziene totale jaarverbruik. Indien je verbruik hoger ligt dan verwacht, zal je dat onmiddellijk zien op het startscherm. Dat moet helpen om het voorschot zo nauwkeurig mogelijk in te schatten. De app zorgt voor een dagelijkse automatische update van dat overzicht en de grafieken op basis van de gegevens die Fluvius ter beschikking stelt. Verder bieden we de mogelijkheid om pushmeldingen te ontvangen met aanbevelingen voor een slimmer energieverbruik.”

Hoe zal de app verder evolueren? “We breiden de app verder uit met nieuwe functionaliteiten, zoals coaching tegen sluimerverbruik. Andere toepassingen zullen een beter inzicht bieden in de impact van het toekomstige capaciteitstarief, zodat je je verbruik daarop kunt afstemmen. Er is ook een optionele Smart Live-service op komst, waarmee je je afname van het net en je injectie in realtime zal kunnen volgen, tot op de seconde. Dat zorgt ervoor dat de consument zijn verbruik optimaal kan afstemmen op de productie van zijn zonnepanelen.”

Luminus - het ideale voorschot

App: MyLuminus

Korte omschrijving: “MyLuminus omvat een gepersonaliseerde klantenomgeving met allerlei functionaliteiten om je energiediensten te optimaliseren. MyLuminus bestaat in de vorm van een app, maar is ook toegankelijk via de website”, aldus woordvoerder Nico De Bie.

Hoe helpt de app de consument om zijn verbruik terug te dringen? “Via MyLuminus kunnen klanten hun meterstanden ingeven en opvolgen. Hierdoor krijgen ze een beter inzicht in de evolutie van hun verbruik en kunnen ze hun verbruik vergelijken met dat van voorgaande jaren. Het is mogelijk om het ideale voorschotbedrag te berekenen op basis van de actuele meterstanden. De klant ziet dus het effect van het voorschot op de jaarafrekening. Hij weet meteen of hij zal bijbetalen of terugkrijgen. Wijkt dat resultaat sterk af, dan bieden we de optie om het voorschotbedrag te verhogen of te verlagen. We reiken via MyLuminus ook allerlei tips en tricks aan om bewuster om te gaan met het energieverbruik.”

Eneco - slim algoritme

App: MyEneco

Korte omschrijving: “De app MyEneco is de mobiele versie van het klantenportaal MyEneco”, legt woordvoerder Mark Van Hamme uit.

Op welke manieren biedt de app de consument hulp om zijn verbruik terug te dringen? “Klanten kunnen zelf hun meterstanden invoeren om zo nauwkeuriger hun verbruik te volgen met de Energy Monitor. De gebruiker past in het portaal ook zijn voorschotten aan, consulteert er zijn facturen en kijkt er zijn tariefplan na. Dat moet helpen om de voorschot zo nauwkeurig mogelijk in te schatten. De app zorgt voor een dagelijkse automatische update van dat overzicht en de grafieken op basis van de gegevens die Fluvius ter beschikking stelt.”

Hoe zal de app verder evolueren? “We gaan volop na hoe we de app optimaal integreren met de digitale meter. Blikvanger wordt de toepassing ‘vind je grootste verbruiker’. Met die functie stel je een woonprofiel samen. Zo geef je aan hoe je huishouden eruitziet en welke elektrische apparaten je gebruikt. Ons slim algoritme op basis van gebruikersdata en artificiële intelligentie doet de rest. Zo kom je erachter hoeveel energie je verbruikt bij koken, wassen en het verwarmen van je woning.”

Lampiris - advies op maat

App: MyLampiris.be

Korte omschrijving: My.Lampiris.be is een online tool, toegankelijk via desktop of smartphone. “Klanten kunnen er eenvoudig een account aanmaken en inloggen”, legt Greet Roosen, brand content & influence manager bij Lampiris uit. “De tool biedt de mogelijkheid om contracten en voorschotten te raadplegen en aan te passen, de meterstanden op te volgen, inzicht te verkrijgen in het verbruik, facturen te bekijken en voorkeuren voor betalingen aan te passen, persoonlijke gegevens te raadplegen en te wijzigen en een verhuis te melden.”

Hoe biedt de app consumenten hulp om hun verbruik terug te dringen? “Als het verbruik en de marktprijzen niet meer overeenstemmen met het afgesproken voorschot, adviseert de tool dat bedrag aan te passen. Dat moet helpen om de eindfactuur onder controle te houden, zoals vandaag bij de prijsstijgingen. Het is altijd aan de klant om te beslissen of hij dat wil. Klanten met laadpalen voor een elektrische wagen kunnen alle oplaadsessies raadplegen en het verbruik van de elektrische wagen vergelijken met andere periodes. Klanten met zonnepanelen kunnen via MyLampiris.be ook hun groenestroomcertificaten verkopen. Op zijn website plaatst Lampiris informatie met advies en tips om het verbruik terug te dringen.”

Hoe zal de app verder evolueren? “We voorzien binnenkort gepersonaliseerde info om het energieverbruik te optimaliseren. Voor klanten met zonnepanelen, rollen we een injectietool uit. Lampiris werkt daarnaast aan meer gepersonaliseerd en ‘slim’ advies in het licht van de uitrol van de digitale meters. De eerste klanten zullen bij de volgende update van de tool gerichte ondersteuning krijgen. Een nog meer IoT-gestuurde versie staat ook op de wenslijst.”

Mega - geen app

Mega biedt geen app aan zijn klanten. “We voorzien wel de mogelijkheid om in de klantenzone de contracten, facturen en het historisch verbruik te raadplegen”, benadrukt woordvoerder Gaëtan Malfeyt.

