Laagbouwvilla in Overijse straalt als nooit tevoren na spectaculaire renovatie

WoonWe zullen misschien nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een prachtig in ere herstelde bungalow in Overijse.

Elke gemeente telt er wel een paar: architecturale bungalows uit de jaren zestig en zeventig die hun beste tijd lijken te hebben gehad. Maar schijn bedriegt. Met een doordachte en niet eens al te drastische renovatie kunnen zulke laagbouwvilla’s in ere hersteld worden. Kijk maar naar deze realisatie in Overijse van B-bis.

Het Antwerpse architectenbureau hamert al langer op duurzaamheid en geeft dikwijls een tweede leven aan waardevolle gebouwen. Verbindingen maken tussen het leven van vroeger en nu, met hedendaagse toevoegingen in de tijdsgeest van toen. Daar draait het om en dat is ook precies wat er bij ‘House MB’ gebeurde.

Originele elementen, zoals de paneelplafonds en marmeren en houten vloeren, zijn in hun oorspronkelijke grandeur hersteld. Het tapijt, dat aanvankelijk veelvuldig aanwezig was, is in het nachtgedeelte en in kantoor opnieuw aangebracht.

De groene kleur van de bekleding is een gewaagde, maar geslaagde keuze. Net zoals het donkerrood in de zitput die van nieuw maatwerk is voorzien. Ook de keuken en badkamer steken binnen de bestaande contouren in een ander jasje met prachtige natuurmaterialen.

Het overdekte zwembad is niet meer. In de plaats daarvan kwam een poolhouse met een langgerekt buitenzwembad dat beter aansluit op het huis en meer daglicht in de woonkamer laat. Deze nieuwe aanwinst sluit perfect aan bij de oorspronkelijke architectuur.

