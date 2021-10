Laag diploma, hoog salaris: voor deze jobs is lang studeren niet nodig

Talent primeert

Er bestaat momenteel een grote vraag naar hr-managers, en goed om weten voor wie liever wil werken dan studeren, is dat je ook zonder specifieke opleiding kans maakt om op deze post te raken. Een diploma is immers niet altijd een verplicht toegangsticket. Belangrijker is dat je over de juiste soft skills beschikt, wil je het ver brengen in de hr. Stoot je door naar de top, is een bruto maandloon van 5.000 euro (zo'n 2.849 euro netto) niet ongewoon. Je bent dan verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en helpt werknemers zich optimaal te ontplooien. Er komt veel administratie kijken bij deze baan, maar daarnaast moet je vooral beroep doen op je sociale en communicatieve vaardigheden. Maar ook voor wie bijvoorbeeld een toekomst ambieert als eventplanner, aandelenhandelaar of financieel adviseur zijn talent en ervaring belangrijker dan een theoretische achtergrond. Wil jij carrière maken in hr? Bekijk hier de job op Jobat.be

Krapte op de markt

Talent voor techniek volstaat eveneens vaak om een hoog loon te versieren. Zo verdienen elektriciens met een gemiddeld bruto maandloon van 3.333 euro (ongeveer 2.137 euro netto) aardig de kost. Vooral de grote vraag naar gekwalificeerde vakmannen die het aanbod overstijgt, resulteert in dit mooie salaris. Om dit inkomen binnen te halen zal je een basisopleiding elektrotechniek moeten voltooien om zo het cruciale certificaat te bemachtigen, en zal je weliswaar hard moeten werken. Dit geldt ook voor cv- en liftmonteurs. Zij verdienen respectievelijk 3.167 en 3.500 euro bruto (een 2.067 en 2.215 netto) per maand.

Actiehelden

Teken je voor een potentieel gevaarlijke job, weegt dat ook door in je salaris. Wie na een carrière in het leger voor een baan als bewaker kiest, kan bijvoorbeeld al snel 4.250 euro (2.541 netto) per maand vergaren. Heb je geen militaire training genoten, rijf je als beginnend portier maandelijks zo’n 3.250 euro (2.102 euro netto) bijeen. Een diploma is niet nodig, maar daar staat tegenover dat je fysiek in topvorm moet verkeren, accuraat moet handelen in (crisis-)situaties die de veiligheid in het gedrang kunnen brengen en uiteraard zelf hoogst betrouwbaar moet zijn.

Hoog risico

Ben je geen krachtpatser en blijf je liever ver van gevaarlijke figuren, kan je je loon opkrikken indien je via je werk in aanraking komt met gevaarlijke stoffen. Zo verdient een gevaarlijk afvalverwerker 4.417 euro per maand (zo’n 2.620 euro netto). Je dient uiterst voorzichtig te handelen en veiligheidsprocedures strikt op te volgen om bijvoorbeeld industriële afvalstoffen correct te verwijderen. Ben je bereid met nucleaire stoffen te werken? De Homer Simpsons onder ons verdienen maar liefst 5.375 euro per maand (een 2.994 euro netto). Een diploma heb je niet nodig, een adequate, gespecialiseerde training anders dan in Springfield uiteraard wel. Schrik je niet van een gevaarlijke job? Deze bedrijven zoeken asbestverwijderaars.

Vuil werk

Nog een manier om een bovengemiddeld inkomen te vergaren zonder lang te hoeven studeren is door het verrichten van zwaar en/of ‘vuil’ werk. Ga je aan de slag op een offshore olieplatform verdien je zo iedere maand 5.958 euro bruto, of ongeveer 3.222 euro netto. Daarvoor ben je vaak lang van huis en draai je loodzware shiften in weer en wind, op onregelmatige uren.

