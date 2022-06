Kust kampt met kwallenplaag: wat moet je doen als je gebeten bent? En wat helpt tegen de pijn?

‘Voorbrui­nen’ onder de zonnebank of toch maar die zelfbrui­ner? Dermato­loog geeft advies voor een zonge­bruind kleurtje

Door de hoge temperaturen is de kans groot dat je deze week al wat zal bruinen, maar sommige mensen doen liever al op voorhand een kleurtje op onder de zonnebank. Is dat eigenlijk een goed idee, of net schadelijk voor je gezondheid? En hoe zit het met zelfbruiners? Wij vroegen het aan dermatoloog Thomas Maselis.

18 mei