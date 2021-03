Kunstconsulent Edwin ging voor een héél opvallend interieur in zijn art-decowoning: “Ik wilde de sfeer van de jaren dertig bewaren”

Alveringem BINNENKIJ­KER. Horecakop­pel vormt oude hoeve in West-Vlaams dorp om tot B&B en feestzaal: “In de sauna geniet je van het uitzicht op de molen”

15 maart Stefaan Vertongen (42) en Petra Demaecker (40) verdienden hun strepen in de horeca met hun gastronomisch restaurant De Abdijpoort in Wevelgem. Nu hebben ze een nieuwe uitdaging in het landelijke Leisele bij Alveringem. Een oude hoeve is prachtig gerestaureerd en ingericht als bed and breakfast. Ook de nieuwe feestzaal is klaar voor gebruik. Op 1 mei starten ze alvast met een pop-uprestaurant. Kijk binnen in dit stijlvolle nieuwe logeeradresje.