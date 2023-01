Kunnen partydrugs als ketamine en MDMA een medicijn zijn bij zware depressie? “Onderzoeken tonen spectaculaire resultaten”

Depressie? Je darmflora is mogelijk de boosdoener. Maag- en darmexper­ten geven uitleg over je stoelgang

Mensen met depressieve klachten hebben vaak een andere darmflora, blijkt uit twee studies. Op termijn biedt dit interessante mogelijkheden voor totaal nieuwe behandelingen van depressie, zegt psychiater en onderzoeker Anja Lok (Amsterdam UMC). Maar wat weten we over het mysterieuze darmmicrobioom? En hoe ziet een gezonde darmflora eruit? We polsen bij verschillende experten. “Te veel prebiotica kunnen leiden tot diarree en winderigheid, en voor mensen met gevoelige darmen zijn ze niet altijd zo ‘buikvriendelijk’.”

