Kunnen die zwarte puntjes die je in je ogen ziet kwaad? Oogarts legt uit: “Als er plots ook een lichtflits komt, is dat een groot alarmsignaal”

Zie jij soms rondspringende, zwarte vlokjes of puntjes in je oog? Dan ben je zeker niet alleen. “Bijna iedereen krijgt er soms mee te maken”, licht oogarts Elise Platteau van AZ Maria toe. “Meestal zijn deze vliegjes, zoals ze ook genoemd worden, gewoon vervelend, soms is het daarentegen écht nodig om er snel mee naar de dokter te gaan.” Vanwaar komen die zwarte vlekken precies? Wanneer is het tijd om in te grijpen? En kan je er ooit vanaf geraken?