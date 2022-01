Kristof (38) en Frederik (32) vonden hun geluk in Portugees vissersdorp: “De taal leerden we van de locals”

Woonexpert adviseert: “Koop een tweede woning waar het zowel in de zomer als in de winter fijn vertoeven is”

De populairste bestemmingen bij wie op zoek is naar een tweede verblijf in het buitenland zijn Spanje (30,4%), gevolgd door Frankrijk (9,2%), Oostenrijk (8,5%) en Portugal (4,2%). Griekenland en Italië moeten het met iets minder interesse stellen. Uit cijfers van beursorganisator Second Home blijkt verder dat 43% van de eigenaars een optrekje koopt enkel en alleen om er zelf van te genieten, maar 46% combineert het met verhuur en 7% gaat zelfs exclusief voor de verhuur. Onze woonexpert vergelijkt het huidige aanbod in vijf verschillende landen.

