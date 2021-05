Kristien (53) en Eddy (55) toverden oude vlasopslag om tot prachtige loft mét daktuin en verbluffend terras: “Transformatie van 3 jaar”

Stadswonin­gen met een tuin razend populair: onze woonexpert toont hoeveel je betaalt per provincie

6 mei Tot 30.000 euro boven de vraagprijs. Dat is voor hoeveel stadswoningen mét een tuin vandaag de deur uitgaan. “Wie er de centen voor heeft, wil duidelijk niet meer het risico lopen om ooit nog in zijn eigen kot opgesloten te zitten”, weet onze woonexpert Bjorn Cocquyt. Maar hoeveel betaal je dan precies in de grote en minder grote steden? Hij ging op onderzoek.