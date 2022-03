Krijgt de ene persoon sneller elektrische schokjes dan de andere?

Maar wanneer verschillende stoffen tegen elkaar aanwrijven, kunnen de elektronen van het ene materiaal aan de atomen van het andere gaan hangen. Op dat moment ontstaat elektrische lading. “Gebeurt dat met ons lichaam, dan vloeit die lading vaak meteen terug de aarde in. Maar dat lukt niet altijd”, aldus Martijn. “Raak je dan een geleidend voorwerp aan, zoals een andere persoon of je autodeur, dan volgt er een 'schokkende' ontlading waarbij er heel even een beetje stroom tussen jullie vloeit. Op zich niet schadelijk, maar het geknetter van soms duizenden volt kan wel erg onaangenaam zijn.”

Vaak gebeurt dat wanneer de luchtvochtigheid erg laag is en er weinig waterdamp in de lucht hangt. Waterdamp is een prima geleider, want de druppeltjes laten ladingen vanzelf 'weglekken'. Een waterbakje aan de radiator hangen of een luchtbevochtiger in huis halen, is dan een goeie oplossing. Maar ook je huidtype speelt een rol. “Bij een normale tot vette huid heb je een pak minder last van restladingen. Bij een droge huid stapelen die sneller op en kunnen ze moeilijker weg. Je huid genoeg hydrateren is dan de boodschap. Ook synthetische stoffen als fleece, nylon en acryl geven sneller vonken dan een natuurlijke stof als katoen, net als rubberen zolen. Dankzij hun goede isolatie kunnen restladingen geen kant meer op. Draag dus lederen zolen als je geen schokjes wilt.”