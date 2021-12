Krijg je de hik aan de feesttafel? Het ligt niet per se aan de alcohol: “Ook te veel eten werkt hikken in de hand”

GETEST. Onze biersomme­lier proeft de lekkerste bierbub­bels voor de feestdagen: “Het ideale alterna­tief voor cava en champagne”

In plaats van cava of champagne zou je dit jaar aan de feesttafel ook brut bier – zeg maar ‘bier in champagnestijl’ – kunnen serveren. Onze biersommelier Sofie Vanrafelghem proeft tien ‘bierbubbels’ en velt haar oordeel. “Blenden is niet zo eenvoudig als het lijkt, maar dit bier is erin geslaagd om het evenwicht tussen wijn en bier te behouden.”

9 december