Kredieten groeperen: overzichtelijk, maar vaak duurder

Bij de hergroepering van kredieten sluit je een lening op afbetaling af om verschillende leningen samen te brengen in één krediet met één overkoepelende rentevoet. Tal van leningen komen in aanmerking voor zo’n hergroepering: van persoonlijke leningen, over renovatiekredieten, tot autoleningen, schulden bij winkels en kredieten via een betaalkaart.

Welke voordelen biedt een hergroeperingskrediet?

Het samenvoegen van die leningen creëert een grotere transparantie. Je beschikt nog over één krediet en weet dus in één oogopslag hoeveel je tegen welke deadline moet afbetalen. Daarnaast kan je de totale looptijd van het krediet aanpassen en verlengen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een consumentenkrediet met een resterende looptijd van twee jaar, een autolening met een looptijd van vijf jaar en een renovatielening met een looptijd van drie jaar samen te voegen tot één nieuw krediet met een looptijd van acht jaar. Door die langere looptijd neemt de maandlast af.

Wat zijn de nadelen van een hergroeperingskrediet?

De Federale Overheidsdienst Economie wijst op verschillende gevaren. Aan het einde van de rit betaalt de kredietnemer doorgaans veel meer interesten omdat het veel langer duurt vooraleer de gehele som is terugbetaald. In ons voorbeeld is het consumentenkrediet zonder hergroepering al na twee jaar terugbetaald, terwijl de kredietnemer die schuld bij het hergroeperingskrediet zes jaar langer meetorst.

Bovendien zal voor sommige kredieten, zoals autoleningen, het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) van het nieuwe krediet veel hoger liggen. Uit het overzicht van vergelijkingssite Spaargids.be blijkt dat het samenvoegen van kredieten mogelijk is tegen een JKP vanaf 4,25%. Een simulatie via diezelfde website leert ons dat de meeste banken de aankoop van een wagen tegen een JKP van minder dan 2% financieren. Je betaalt dus veel meer intresten bij een hergroepering.

Daarnaast hou je best rekening met bijkomende kosten die niet altijd in het JKP zijn opgenomen. Zo moet je bijvoorbeeld een wederbeleggingsvergoeding betalen voor de kredieten die je vervroegd terugbetaalt en nadien in een hergroeperingskrediet omzet.