Koud weer kan spectaculaire lichtzuilen veroorzaken. Hoe komt dat?

De ene loopt elk uur naar de wc, de ander moet er al moeite voor doen: hoeveel keer plassen is normaal?

Wie met vrienden op stap is of even op zijn collega’s let, merkt dat sommigen de hele dag naar het toilet hollen terwijl anderen een bodemloze blaas lijken te hebben. Veel hangt natuurlijk af van hoeveel je drinkt. Maar is er geen gezond gemiddeld aantal toiletbezoeken per dag? Uroloog Brecht Devos van het AZ Sint-Augustinus in Antwerpen geeft antwoord.

6:00