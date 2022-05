Komt er een nieuwe, levensreddende behandeling voor prostaatkanker? Uroloog: “In plaats van daarop te wachten, moeten we volop blijven inzetten op controles”

Foodhack Geen bier zonder schuim: hoe krijg je de perfecte schuim­kraag?

Niets beter dan een mooie schuimkraag op ons bier. Alleen gaat het soms mis als we zélf ons pintje moeten inschenken en stuikt die roomwitte hoed als een kaartenhuisje in elkaar. Hoe schenken we bier het best in om een goede schuimkraag te krijgen? En als het toch mislukt, helpt het dan om met een mes erin te roeren of net niet? Onze biersommelier Sofie Vanrafelghem legt uit.

28 april