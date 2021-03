Kokos, lijnzaad, of ‘gewoon’ olijf: zo kies je de juiste olie voor jouw gerecht

Colruyt lanceert als eerste Eco-Sco­re: code toont de milieu-im­pact van 2.500 voedings­pro­duc­ten

10 maart Hoe (on)gezond een voedingsproduct is, lezen we dankzij de Nutri-Score tegenwoordig makkelijk van de meeste verpakkingen af. Om ook de milieu-impact van voedingsproducten te illustreren, lanceert warenhuisketen Colruyt vandaag als eerste in ons land de Eco-Score. Een eenvoudige kleur- en lettercode toont voortaan hoe milieu(on)vriendelijk dat potje magere yoghurt, die fles olijfolie of dat pak gemalen koffie in uw winkelkar is. “Dit zal vooral de ‘stille meerderheid’ die beseft dat ze haar koopgedrag moet aanpassen, helpen ecologischer te winkelen.”