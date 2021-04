Koken voor je huisdier is hip, professor dierenvoeding waarschuwt: “Je hond of kat zomaar laten mee-eten kan tot gezondheidsproblemen leiden”

Zelf een verse maaltijd bereiden voor je hond of kat is trendy. Steeds meer baasjes wijken af van de doorsnee voorverpakte voeding en duiken met hart en ziel de keuken in. Professor Myriam Hesta van UGent, gespecialiseerd in dierenvoeding voor gezelschapsdieren, roept op tot voorzichtigheid. “Een uitgebalanceerde maaltijd voor je huisdier maken vergt inspanning. Laat je hond of kat niet zomaar mee-eten van wat je zelf eet.” We laten ook Laurence Van Tongerloo aan het woord. Zij schreef een boek met gezonde tussendoortjes voor honden.