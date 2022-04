Koffiezetapparaat met cups: dit zijn de 3 beste van het moment

Dat er over smaken en kleuren niet te twisten valt, bewijzen koffieliefhebbers dagelijks. Terwijl de één dweept met filterkoffie gemaakt van de beste bonen, smijt de ander zonder verpinken een goedkope pad in de automaat. Een koffiemachine met cups kan een gulden middenweg bieden. Je hoeft deze toestellen minder vaak schoon te maken dan een apparaat dat met bonen werkt en de koffie is beter dan systemen met pads.

Een koffiemachine met cups is ideaal voor wie snel een koffie wil zetten, maar tegelijkertijd ook wil kunnen genieten van een lekkere kop. Is smaak doorslaggevend of moet je bijvoorbeeld op kantoor voor veel mensen tegelijkertijd koffie maken, dan kijk je beter naar een toestel met gemalen bonen. Werken met cups kan namelijk een dure grap worden: een Nespresso-cup kost al snel een halve euro per koffie.

Die cups variëren ook naargelang het merk van je toestel. De beroemdste speler is Nespresso, wiens toestellen ook compatibel zijn met de cups van verschillende supermarkten of Starbucks. Dolce Gusto heeft dan weer andere cups, die ook in alle mogelijke smaken bestaan. Ben je op zoek naar een geschikt toestel? Bekijk dan zeker een van deze drie modellen.

Magimix Nespresso Inissia M105 (vanaf 69,95 euro)

Drink je hooguit één of twee koffies per dag en heb je weinig plaats ter beschikking? Dan is dit toestel van Nespresso ideaal. Je hebt de keuze tussen een espresso en een lungo, die op minder dan een minuut na het opstarten van het toestel klaar zijn. In het opvangbakje is plaats voor 11 cups en na 9 minuten schakelt de machine zichzelf automatisch uit. Dit is een zeer basic toestel, met een waterreservoir dat goed is voor een drietal lungo’s. Bekijk hier de verschillende uitvoeringen van de Magimix Nespresso Inissia M105

Volledig scherm Magimix Nespresso Inissia M105 Zwart. © Tweakers.net

De’Longhi Circolo EDG 605.B (vanaf 199,95 euro)

Is het een koffiemachine of een designobject? Waarom niet allebei! Met de Circolo EDG 605.B van De’Longhi haal je een uniek toestel in huis. Dit systeem werkt met de Dolce Gusto-capsules en heeft een pompdruk tot 15 bar. Ideaal om de perfecte koffie mee te bereiden. Handig om weten is dat de afdruipbak vaatwasbestendig is. Lees hier meer specificaties van de De’Longhi Circolo EDG 605.B

Volledig scherm DeLonghi EDG605.B. © Tweakers.net

Nespresso Creatista Pro (vanaf 575,82 euro)

De Creatista Pro is er voor koffieliefhebbers die van afwisseling houden. Het toestel heeft maar liefst 8 verschillende koffiespecialiteiten: een latte, americano, macchiato, flat white… In het waterreservoir past 1,5 liter, goed voor meer dan 10 lungo’s! Speciale koffies maak je met de melkschuimer, die 11 temperatuurstanden en 8 instellingen voor de dikte van het melkschuim heeft. Wanneer je de ideale koffie gemaakt hebt, bewaar je de instellingen in een handomdraai voor een volgende keer. Bekijk hier waar je de Nespresso Creatista Pro het voordeligst mee naar huis neemt

Volledig scherm Sage Nespresso Creatista Pro Zilver. © Tweakers.net

Toch een ander toestel? Vergelijk de verschillende koffieapparaten op Tweakers.be

Lees ook op Tweakers.be

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Tweakers.net. Tweakers.net is een expertensite met nieuws en informatie over hardware, software, games en internet.