“Koffie, haasten, stressen en op de repeat-knop drukken, is dat echt wat je opnieuw wil?”: zo hou je vast aan je goede voornemens uit lockdowntijden

“Ik heb zo weinig vrije tijd dat ik ’s avonds moet kiezen tussen sport en sociaal contact.” 3 werknemers getuigen over terug naar kantoor gaan, expert licht toe

Sinds kort kunnen werknemers opnieuw deels of voltijds naar kantoor komen. Het is momenteel de internationale week van het werkgeluk, en die kon niet beter vallen. Tijd om de balans op te maken: hoe ervaren we opnieuw fysiek naar de werkvloer gaan? Wij spraken iemand die het fantastisch vindt om zich terug naar het kantoor te begeven, iemand die er neutraal tegenover staat en iemand die er een hekel aan heeft. “Het is nu maanden geleden dat ik nog gekookt heb. Ik vind het verschrikkelijk.” Welzijnsexpert Ann De Bisschop licht de voordelen van hybride werken toe.

23 september