"Knip bloemen af en geef je planten een lift": tuinexperte legt uit hoe je deze zomer nog meer bloemen in je tuin krijgt

22 mei Zitten er beestjes op je planten? Of wil je jouw groene baby's graag een groeiboost geven? Natuurlijke voedings- en afweerproducten maak je makkelijk zelf! Ze kosten zo goed als niets, want de ingrediënten vind je makkelijk in de natuur of kweek je in eigen tuin. Onze tuinexperte Laurence Machiels toont hoe je het aanpakt. “Van rabarberbladeren en look trek je een excellente anti-insectenspray.”