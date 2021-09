Knalcomeback van ‘gewone’ virussen dreigt: “Het kan echt alle kanten uit”

EuroMilli­ons, Lotto of toch Win for Life? Wiskunde­prof berekent bij welke loterij je meeste kans maakt op winst

1 september Winnen met Lotto, EuroMillions, Subito of Win for Life is de droom van velen. Voor een vrouw uit Oost-Vlaanderen werd het werkelijkheid. Zij won de Lotto-jackpot van maar liefst 4 miljoen euro. Professor en wiskundige Rudi Penne rekent na hoe groot je winstkansen én rendement - of moeten we zeggen verlies? - zijn bij dergelijke kansspelletjes. “De kans dat je omkomt bij een aardbeving is zes keer groter dan dat je EuroMillions wint.”