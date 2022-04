Klopt het dat we niet ouder kunnen worden dan 130?

We worden almaar ouder. Misschien heb jij ook wel eens gehoord dat de eerste persoon die 150 zal worden nu al is geboren. Maar is dat wel zo? Blijven we steeds ouder worden? HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters legt de feiten naast elkaar.

Waar onze levensverwachting een twee- à driehonderd jaar geleden wereldwijd amper boven de 30 lag, is die binnen een aantal generaties verdubbeld naar meer dan 70 jaar. In ons land ligt dat sterftecijfer zelfs op 81. De Franse Jeanne Calment oversteeg dat nog met verve: zij stierf in 1997 op maar liefst 122-jarige leeftijd. Kunnen we nog hoger mikken? Martijn Peters: “De gemiddelde levensverwachting stijgt nog steeds. Vooral in de armere landen. Dankzij betere volksgezondheid, sanitaire faciliteiten en voedselvoorziening loopt een 70-jarige vandaag evenveel kans om te overlijden als een 30-jarige in pre-industriële tijden. Maar de maximale levensverwachting lijkt al even níet meer toe te nemen.”

Hoe dat komt, verklaart Martijn: “Volgens wetenschappers ligt dit aan het feit dat niet onze gezondheid die bovengrens bepaalt, maar wel de bouw van ons lichaam. Er is als het ware een ingebouwde limiet die een bijwerking is van onze biologie. Net zoals bij andere diersoorten trouwens. De kwallensoort Turritopsis dohrnii is misschien wel het enige organisme ter wereld dat de fontein van de jeugd echt heeft ontdekt. Omdat die in staat is om van een volwassen fase naar een onvolwassen poliepstadium en weer terug te gaan, zit er eigenlijk geen natuurlijke beperking op zijn levensduur.”

Wat is dan onze natuurlijke bovengrens?

Tijdens een wetenschappelijke studie in 2016 analyseerden onderzoekers de gegevens van ongeveer veertig landen door gebruik te maken van de ‘Human Mortality Database’. Hierbij kwam de leeftijd van 115 jaar in het vizier als de gemiddelde bovengrens. Martijn: “Tussen de jaren 70 en begin jaren 90 steeg de maximumleeftijd nog van 110 naar 115 jaar, maar na 1995 merkten de onderzoekers geen verandering meer op. De kans dat we iemand ouder zien worden dan 125 is amper 1 op 10.000.”

Maar waaraan ligt dit? “Naarmate we ouder worden stapelen we langzaamaan meer en meer schade op in ons DNA, waardoor bijvoorbeeld onze organen minder efficiënt beginnen te werken,” legt Martijn uit. “Ook al ontsnap je aan ouderdomsziekten zoals kanker, hartaandoeningen en Alzheimer, je lichaam stopt hoe dan ook op een gegeven moment met functioneren. Het is letterlijk ‘op’ dan.”

Is er dan nog wetenschappelijk onderzoek nodig?

Toch wel, zegt Martijn: “We kunnen onze bovengrens op dit moment misschien niet verhogen, maar de gemiddelde levensduur nog wel. Net als onze levenskwaliteit bij het ouder worden. De truc is dus niet om mensen langer in het rusthuis te houden, maar er langer uit.”

En wie weet kunnen we dankzij wetenschappelijke doorbraken onze natuurlijke limiet wel verschuiven naar een onnatuurlijke? Kijk maar naar de impact die ontdekkingen zoals antibiotica hebben gehad. Martijn: “Maar daarvoor zou je heel wat genen in ons lichaam fundamenteel moeten veranderen, dus de kans dat wij dat nog gaan meemaken is erg klein. Maar wie weet …”

Maar zelfs als die bovengrens er niet zou zijn, is de kans natuurlijk zeer groot dat je vroeg of laat je laatste adem uitblaast door een ziekte, een ongeluk of andere zaken. Leef dus bewust en alsof elke dag je laatste is – hoe banaal dat riedeltje intussen ook mag klinken.

