Klopt het dat rugpijn erfelijk is?

Van ‘The King’s Speech’ tot 'Kingsman': dit zijn de 5 beste rollen van Colin Firth

In de achtdelige ‘true crime’-dramaserie ‘The Staircase’ waagt Colin Firth zich voor het eerst in 25 jaar opnieuw aan televisie. Na zijn grote doorbraak in miniserie ‘Pride and Prejudice’ trok de inmiddels 61-jarige Engelse topacteur immers naar Hollywood, waar hij werd omarmd met een Oscar en een ster op de Hollywood Walk of Fame. Aan de hand van vijf van zijn beste rollen, waaronder de stotterende George VI (‘The King’s Speech’) en topspion Harry Hart (‘Kingsman: The Secret Service’), zetten we deze week in onze Kijkgids de carrière van Firth in de kijker.

10 mei