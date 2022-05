Klopt het dat muggen jouw bloedgroep lekkerder vinden?

Het zal je misschien verbazen, maar we weten nog maar zo’n 120 jaar dat er zoiets bestaat als bloedgroepen. In 1900 ontdekte de Oostenrijkse arts Karl Landsteiner de verschillende bloedgroepsystemen voor het eerst; het leverde hem 30 jaar later de Nobelprijs voor de Geneeskunde op.

En die ontdekking heeft ons enorm veel bijgebracht over deze belangrijke vloeistof in het menselijk lichaam. Wist je bijvoorbeeld dat er eigenlijk een hele hoop bloedgroepsystemen ‘in omloop’ zijn? Maar de meeste mensen kennen toch vooral de twee belangrijkste: ABO en Rhesus; of in de volksmond: A, B of O en positief of negatief. De combinaties van deze systemen leiden tot de acht bekendste bloedgroepen, waarbij O+ en A+ in ons land het vaakst voorkomen. Bloedgroep B+ en AB+ zijn dan weer heel wat zeldzamer. Maar de zeldzaamste zijn O-, A-, B- of AB-.

Ook de stoffen in je zweet, een zwangerschap en je lichaamstemperatuur hebben allemaal een invloed op je aantrekkingskracht voor muggen. Hetzelfde geldt voor de bacteriën die op je huid leven.

Of je met een populaire bloedgroep ter wereld kwam, hangt af van welke antigenen je al dan niet hebt op je rode bloedcellen. Antigenen? “Dat zijn de verschillende suikers en eiwitten op het oppervlak van onze cellen en bloedcellen,” verduidelijkt Martijn. “En je genen bepalen dan weer die antigenen.” Zo heeft een A-bloedgroep enkel A-antigenen op de rode bloedcellen, en hetzelfde geldt voor B en AB met hun gelijknamige antigenen. Maar wat dan met bloedgroep O? Martijn: Als je rode bloedcellen geen A en B-antigenen hebben, dan ben je inderdaad lid van de O-groep.” En laat het nu net die bloedgroep zijn waar muggen dol op zijn.

Ben jij een muggencasanova?

Studies tonen aan dat muggen bijna twee keer zo vaak op de huid van mensen met type O-bloed belanden als op die met bloedgroep A. Heb jij type B-bloed, dan val je ergens in het midden van dit jeukende spectrum. Maar ook je ‘secretie’ speelt een rol, want ongeveer 85 procent van de mensen scheidt via de huid een chemisch signaal af dat de muggen als het ware verklapt welke bloedgroep ze hebben. “Muggen voelen zich dus logischerwijze meer aangetrokken tot de secretors dan de niet-secretors onder ons”, aldus Martijn.

En er zijn nog zaken die muggen aantrekken. Hoeveel CO2-gas je uitademt, bijvoorbeeld. “Dat is meteen ook de reden waarom kinderen met hun kleinere longvolume minder gestoken zouden worden dan volwassenen,” legt Martijn uit. Ook de stoffen in je zweet, een zwangerschap en je lichaamstemperatuur hebben allemaal een invloed op je aantrekkingskracht voor muggen. Hetzelfde geldt voor de bacteriën die op je huid leven. Zo zal iemand met stinkvoeten misschien wel rapper muggen lokken - in tegenstelling tot onze eigen soortgenoten. En ook het drinken van bier – ja, je hoort het goed! – kan onze zoemende vrienden bekoren. Al weten onderzoekers nog niet goed hoe dit komt.

Hoe kunnen we muggen afstoten?

Je voeten extra wassen of een pintje minder drinken kan nooit kwaad, maar je zal er niet minder door geprikt worden. Martijn: “Eigenlijk kan je weinig tot niks doen tegen stekende muggen eens ze binnen zijn. Je kan natuurlijk altijd een anti-muggenspray spuiten of je letterlijk minder bloot stellen aan die kleine beestjes. En nog een unieke tip; haal eens Limburgse stinkkaas in huis, een biologisch product waar muggen nog net iets meer verzot op zijn dan menselijk bloed. Al zijn er natuurlijk frissere geurtjes om in huis te halen …

Probeer je in de eerste plaats niet al te druk om die kleine beestjes en hun beten, want als je niet als een gek begint te krabben kunnen die bultjes helemaal geen kwaad. Laat het je vooral niet tegenhouden om met volle teugen te genieten van het warme weer! Trouwens, niet enkel muggen hebben een voorkeur voor bepaalde bloedgroepen. Ook teken zien de ene persoon al liever voorbij wandelen dan de ander. Mensen met type A-bloed hebben meer kans om door teken te worden gebeten, zo blijkt uit een onderzoek, type B het minst.

