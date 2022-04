Klopt het dat koortsblaasjes vaker voorkomen in de lente? En wat is de oorzaak?

Koortsblaasjes worden veroorzaakt door het besmettelijke herpesvirus. Er bestaan twee varianten, maar het merendeel van de mensen krijgt met het herpes simplex virus type 1 te maken. Onderzoek leert dat maar liefst 67 procent van de wereldbevolking drager is van het virus, terwijl de kwaal slechts bij 20 procent van hen doorbreekt. Martijn verduidelijkt: “Vaak gebeurt die besmetting al op jonge leeftijd, denk maar aan de vele kusjes die we krijgen als kind. Meestal blijft de infectie onopgemerkt, maar soms veroorzaakt dit eerste contact al meteen een algemene ontsteking in de mond of aan de rand van onze lippen. Dan is het ook extra opletten geblazen bij het kussen van baby’s, want tot de leeftijd van één maand kan een besmetting met het virus erg gevaarlijk zijn.”

Voor het leven

Na besmetting blijft het herpesvirus levenslang in ons lichaam aanwezig. Het trekt zich terug in de zenuwcellen, maar op momenten van verminderde weerstand - zoals bij een verkoudheid, stress of vermoeidheid - kan het virus opnieuw actief worden en voor koortsblaasjes zorgen. “Bij sommige mensen kunnen er tussen twee aanvallen enkele jaren zitten, bij anderen is dat maar een paar weken. Gemiddeld krijgt een koortsblaarlijder zo’n twee tot drie keer per jaar een opstoot.”

Maar het is niet omdat je het virus in je draagt, dat je er ook last van ondervindt. Martijn: “Het was lange tijd niet duidelijk waarom de één pijnlijke zweren op het gezicht krijgt, terwijl er voor de ander geen vuiltje aan de lucht is. Uit een nieuwe Amerikaanse studie zou nu blijken dat dit te verklaren is door de minuscule verschillen, veroorzaakt door mutaties, tussen de stammen van het herpesvirus waarmee ieder van ons besmet wordt. Als twee mensen bijvoorbeeld besmet zijn met een verschillende stam van herpes simplex virus type 1, dan kunnen bepaalde genen in de zenuwcellen op actief gezet worden bij de ene, terwijl er bij de ander helemaal niets gebeurt. Dit zou deels de verschillende reacties op een herpesinfectie kunnen verklaren en het zou ook de reden kunnen zijn waarom de ‘trigger’ verschilt van persoon tot persoon. Zo kan veelvuldige blootstelling aan zonlicht bij sommige patiënten al koortsblaasjes uitlokken; bij anderen liggen de zogeheten ‘gesprongen lippen’ door de droge winterlucht dan weer aan de basis. Herpes is dus veeleer een persoons- dan een seizoensgebonden aandoening.”

Hoe kan ik besmetting voorkomen?

Koortsblaasjes kunnen vanwege de pijn en het branderig gevoel erg lastig zijn, maar doorgaans zijn ze niet gevaarlijk en laten ze evenmin littekens na. Maar wanneer je krabt of prutst aan een koortsblaasje verhoog je wel het risico op verspreiding en kan er ook een bijkomende bacteriële infectie op het blaasje zelf ontstaan.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat je (opnieuw) besmettelijk bent van zodra je koortsblaasjes krijgt. “Elk van die blaasjes bevat miljoenen virussen. En zeker als de blaasjes openbarsten, is er een grote kans op besmetting”, waarschuwt Martijn. “Het virus wordt vooral overgedragen door intiem contact zoals zoenen. Maar je kan het ook doorgeven via de handen of voorwerpen zoals washandjes, handdoeken, glazen of bestek.”

Let dus goed op wanneer je een koortsblaasje ziet opduiken in je gezicht. De huidige coronamaatregelen zoals regelmatig de handen wassen en afstand houden kunnen je daar ongetwijfeld bij helpen!

