Klikt het niet met je collega’s? Dit kan je eraan doen

Als je tijdens de lockdown van job bent veranderd, bestaat de kans dat je veel collega's nog niet eens gezien hebt. Laat staan dat je er al een band mee hebt kunnen opbouwen. Maar ook als er een competitieve prestatiecultuur heerst op de werkvloer, of als je pakweg twintig jaar ouder of jonger bent dan de andere medewerkers, heb je waarschijnlijk nog niet samen op café gezeten. Is dat een zegen voor je concentratievermogen en dus ook voor je prestaties? Of is het eerder een vloek? Jobat.be vroeg het aan arbeids- en organisatiepsychologe Ans De Vos (Antwerp Management School).

“Je hoeft als collega’s niet per se een groep vrienden te vormen. Dat kan er net voor zorgen dat er wel eens minder productief gewerkt wordt”, lacht Ans De Vos. “Maar het is wel degelijk belangrijk dat je je goed voelt in je team. Volgens de zelfdeterminatietheorie hebben mensen verschillende behoeften. Autonomie is er bijvoorbeeld een van, net als zich bekwaam voelen én ergens bijhoren.”

Individueel bepaald

Hoe belangrijk het voor jou is om bij je teamgenoten te horen, is natuurlijk persoonlijk. “Extraverte mensen halen energie uit gesprekken en zelfs discussies met anderen. Introverte werknemers hebben minder nood om met collega’s te interageren en zullen productiever zijn tijdens momenten waarop ze zich ongestoord kunnen concentreren. Daarnaast zijn er verschillen in de rol die mensen toekennen aan hun werk. Bij sommigen staat hun job centraal, het bepaalt hun identiteit. Anderen hebben prioriteiten daarbuiten. Als jij én een grote nood hebt aan sociaal contact én werk op de eerste plaats zet, zal je behoefte aan connectie op de werkvloer dus groter zijn. Maar de need to belong schuilt wel degelijk in ons allemaal.”

Weg concentratie

Blijft de vraag of die behoefte ook samenhangt met onze resultaten. “Ja”, zegt de experte stellig. “Of je je kan concentreren op je taken en efficiënt werkt hangt samen met hoe je je voelt. Een van de eerste tekenen van burn-out is daarom dat werken gewoon niet meer lukt, omdat je alle focus kwijt bent. Als je je niet goed voelt omdat het niet klikt met je collega’s, of omdat je simpelweg connectie mist, zal je dat even kunnen volhouden. Het zal een tijdlang lukken om je werk gedaan te krijgen. Maar je fundament wordt intussen ondergraven en uiteindelijk eist dat zijn tol.” Kan jij je goed concentreren op je werk? Doe hier de test

Inzetten op één-op-ééncontact

Heb jij het gevoel dat jij als enige buiten de groep valt, dan raadt De Vos aan om zo snel mogelijk actie te ondernemen. “Voor het een vicieuze cirkel wordt. Want als je nooit mee gaat lunchen omdat je niet op je gemak bent, mis je dingen. De kloof wordt steeds groter en na verloop van tijd word je niet meer meegevraagd. Omdat het moeilijk kan lijken om contact te zoeken met ‘de groep’, zou ik vooral aanraden om je collega’s in zo’n situatie als individuen te zien. Als je in het achterhoofd houdt dat het verschillende mensen zijn, wordt het makkelijker om vanuit een één-op-éénverhouding een relatie op te bouwen met één of enkele van hen. Beginnen kan bij de persoon met wie je het meest moet samenwerken.” Heb je de indruk dat je echt wordt buitengesloten of genegeerd, dan zou de organisatiepsychologe adviseren om je leidinggevende aan te spreken.

Onmisbare rol

Schort er wat aan de teamspirit in het algemeen, dan kunnen teambuildings zeker helpen. “Al zijn activiteiten buiten de werksfeer niet voldoende”, waarschuwt De Vos. “Zeker bij after work drinks bestaat het gevaar dat bepaalde mensen het als een verplichting ervaren, of dat steeds dezelfde collega’s uit de boot vallen omdat hun privésituatie het niet toelaat om erbij te zijn. Je vertrekt beter vanuit jullie grootste raakvlak: jullie werk. Jullie hebben - hopelijk - hetzelfde professionele doel. Als team is het heel waardevol om na te denken over de vraag hoe jullie dat het best kunnen bereiken.”

Je kan hierrond aan de slag gaan onder leiding van je verantwoordelijke, maar ook als zelfsturend team. “Onlangs hebben we een tool ontwikkeld om te helpen bij dat proces, LiZeT”, voegt de psychologe eraan toe. Zo kan je samen een antwoord trachten te formuleren op de vraag wie welke talenten heeft in jullie team. Hoe is de taakverdeling? Op welke manier help je elkaar? Wat willen de verschillende collega’s graag bijleren? Wat maakt werk voor elk van jullie werkbaar? Hoe willen jullie contact houden tijdens telewerk? Door hier bewust rond te werken leer je elkaar kennen én wordt ook duidelijk welke onmisbare rol iedereen vervult in de groep. Met meer respect en een vlottere samenwerking tot gevolg.”

