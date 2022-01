Klaar voor een sportief jaar? Drie fanatieke sporters en een bewegingspsycholoog tonen hoe je dit keer wel kunt volharden

Tony en Sofie verruilden Deurne voor een eenvoudig leven in Frankrijk: “we bewogen hemel en aarde voor ons olifanten­rust­huis, maar dat is het 100% waard”

Velen mijmeren er wel eens over, maar weinigen durven het: hun hebben en houden achterlaten om een nieuw leven in het buitenland op te bouwen. Acht jaar geleden gaven Tony Verhulst (49) en Sofie Goetghebeur (49) hun job in België op om olifantenrusthuis Elephant Haven in Limousin (Frankrijk) op te starten, maar pas eind 2021 konden ze hun eerste olifant verwelkomen. “Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost, maar het was het 100% waard.”

28 januari