Klaar om er met de fiets op uit te trekken? Deze 10 gadgets maken je fietstocht net iets leuker, veiliger of handiger

Ben je ook helemaal klaar om er met de fiets opuit te trekken? Dan heb je meer dan waarschijnlijk al wat nieuwe accessoires aangeschaft – zo’n beetje als bij de start van het nieuwe schooljaar. Voor wie nog niet uitgeshopt is presenteren we tien hebbedingen die je fietstocht aangenaam, comfortabel én veilig zullen maken, aangeraden door Johan Wannijn van fietsenhandel JOWAN in Kluisbergen. “

1. De crash-sensor op de helm

Volledig scherm De crash-sensor van Specialized ANGI kost 50 euro. © rv

“Vallen met de fiets is niet leuk”, zegt Johan Wannijn, “en al helemaal niet als je alleen op pad bent. Je kan immers zwaar geblesseerd raken, en dan is het vaak nog moeilijk om hulp in te roepen. Wie alleen gaat fietsen, installeert daarom best een crash-sensor op de helm. Specialized heeft zo’n systeem. Je zet de app op je telefoon, en je maakt via bluetooth verbinding met de sensor in de helm. Als je zwaar ten val komt, registreert de sensor de klap of de impact van de val. De telefoon begint dan af te tellen, tot het aantal seconden dat je zelf ingesteld hebt. Kun je zelf nog actie ondernemen na je val, dan kan je het alarm deactiveren. Kan dat niet, dan neemt de telefoon contact met het nummer dat je vooraf ingegeven hebt – dat kan een familielid zijn of het noodnummer 112. Dit is een handige en veilige tool: door de sensor ben je altijd terug te vinden op de plaats van de val.”

2. Hide My Bell: de fietsbel die je wegstopt onder je fietscomputer

Volledig scherm De Hyde My Bell REGULAR 2 heb je voor 39,95 euro. © rv

“Wie als geoefende wielertoerist ergens op een jaagpad aan het rijden is, moet vaak roepen naar tragere voorliggers of wandelaars. Echt hoffelijk is dat niet. En velen van hen vinden een bel niet passen op hun snelle fiets. Daar is nu een galante oplossing voor: de fietsbel die je kunt wegstoppen op het stuur onder de fietscomputer. Bij Hyde My Bell combineer je dus de houder van de computer met een fietsbel. Het systeem bestaat ongeveer een jaar, en is intussen erg populair. Het fiets- en wandelverkeer is de voorbije twee jaar drukker geworden, het is dan ook nog zo aangenaam dat e op een beleefde manier kunt aangeven dat je met de fiets op komst bent.”

3. Handvatten tegen tintelende en slapende vingers

Volledig scherm Het Ergon handvat GP1 kost 40,99 euro. © rv

“Wie met een stadsfiets of elektrische fiets – als niet-geoefende fietser – rijdt, krijgt wel eens last van tintelende vingers. Dat komt door de spanning die ze op hun polsen zetten, waardoor het bloed afgekneld geraakt. Er zijn nu handvatten met een speciale vorm, met een brede achterkant. De handpalm en de pols kunnen op dat bredere zijde rusten. De tinteling zal door die houding verdwijnen. Wie met een recht stuur rijdt – dus geen koersstuur - kan zo’n handvat laten plaatsen.”

4. Bikepackingtassen voor de langere tochten

Volledig scherm Bikepackingtassen van Peloton de Paris. De prijs is afhankelijk van het type en de inhoud. © rv

“Dit zijn tassen die je gebruikt om wat bagage mee te nemen tijdens langere tochten met om het even welk type fiets, van stadsfiets en elektrische fiets tot koersfiets en gravelbike. Er zijn bikepackingtassen die je kan monteren tussen het frame, achter het zadel, op het stuur, boven op de buis. Zulke tassen zijn populair bij mensen die voor een langere tocht een tent, een extra trui, een camera, een fototoestel willen meenemen, zonder veel meer extra bagage. Ideaal voor wie een stevige rit wil doen, maar ook ergens wil overnachten.”

5. Pitstopbommetjes voor de lekke band

Volledig scherm Vittoria Pitstop voor 9,99 euro. © rv

“Een reparatietool voor wie niet zo handig is in het wisselen van lekke banden. Met dit spuitbusje hoef je de band niet te wisselen, je spuit ermee op de plaats van het defect, meteen wordt het lek gestopt. In acht op de tien gevallen is het echt effectief. Wie met een elektrische fiets of een stadsfiets rijdt, heeft zo’n pitstopbommetje best altijd bij zich. Ideaal voor een snelle reparatie bijvoorbeeld op weg naar het werk.”

6. Tubeless band met repair plugs

Volledig scherm Dynaplug Tubelles air repair kit. Prijs: 72,90 euro. © rv

“Om snel en eenvoudig een tubeless band te repareren. Met name bij gravelbikes rijdt men steeds vaker met tubeless banden, of anders gezegd: zonder binnenband. Als men lek rijdt, dan stopt de band zichzelf zodra er contact is met zuurstof. Maar soms is het gat in een band te groot, en dan is een set met plugs ideaal: je verwijdert de spijker, de steen, de schroef (het object dat de schade veroorzaakt heeft), je duwt de plug in de band met behulp van de houder, en je trekt de houder er weer uit, en het is klaar. Handig en snel.”

7. Ingebouwde powermeter

Volledig scherm De Wahoo POWRLINK heb je voor 649,99 euro. © rv

“Een powermeter die ingebouwd is in de pedalen vertelt je welke wattages je duwt. Vooral goed geoefende fietsers hebben daar baat bij. De meter helpt hen door de verzamelde gegevens bij het opbouwen van de training en het uitwerken van de trainingsschema’s. Wordt almaar populairder er wordt in de fietswereld – bijvoorbeeld op de televisie - steeds meer gepraat over wattages (en dus gaan liefhebbers daarin mee). Het nieuwe principe met een powermeter in de pedalen zorgt ervoor dat je deze op verschillende fietsen makkelijk kunt monteren.

8. De fotochromatische zonnebril

Volledig scherm De OAKLEY EVzero Blade kost 209 euro. © rv

“Dergelijke bril – photochromic genaamd – ziet er op de eerste plaats hip en trendy uit. Maar er is meer: de glazen kleuren mee naargelang van de weersomstandigheden. Als er veel zon is, dan worden de glazen donkerder. Bij bewolkt of regenachtig weer, dan worden ze lichter van kleur. Het gaat dus om een mee-kleurende bril die reageert op het UV-licht.”

9. Isolerende bidon voor de warme zomerdagen

Volledig scherm Een bidon van Specialized Purist Insulated kost 30 euro. © rv

“Heel wat (fiets)merken bieden zo’n bidon aan. Ze zijn al een aantal jaren op de markt, maar ze worden meer en meer gebruikt. Dergelijke bidons hebben binnenin een beschermlaag waardoor de drank urenlang koud of warm kan blijven.”

10. Zonnecrème speciaal voor de fietser

Volledig scherm Een flesje Pelotan SPF 30 kost je 25 euro. © rv

“En als je dan helemaal klaar bent om te vertrekken, is het goed om nog wat zonnecrème te smeren, speciaal voor sporters, atleten en dus ook fietsers. Dit is een spray op basis van alcohol die snel absorbeert en langdurig beschermt, ook bij doorgedreven inspanning. Gemakkelijk aan te brengen.”

Lees ook: