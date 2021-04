"Kinderloze single betaalt dubbel zoveel belastingen als alleenstaande met twee kinderen": belastingdruk op arbeid blijft schrijnend in België

Belasting­ka­ter voor tijdelijk werklozen: "Veel mensen die gewoon zijn om terug te krijgen, zullen nu mogen bijbetalen”

20 april Wie als bediende in 2020 slechts 8 dagen werkloos was door de coronacrisis, moet daar dit jaar tot 1.134,94 euro van afstaan aan de fiscus. In totaal gaat het om 1,4 miljoen werknemers die de impact - niet altijd negatief - van tijdelijke werkloosheid in hun belastingaangifte zullen terugvinden. “Tijdens de eerste lockdown is beslist: we gaan ervoor zorgen dat de mensen nú netto meer overhouden, maar eigenlijk is er aan het belastingtarief niets veranderd.” Wat betekent dit nu voor uw portemonnee?