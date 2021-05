Kinderarts waarschuwt voor gevolgen ongezonde voeding in jeugdjaren: “Onze vetcellen worden al in de eerste levensjaren geprogrammeerd”

Waarom "sportief vermageren" het beste is, en je om gezond te blijven ook geregeld moet zondigen. Het verrassen­de advies van de voedingsex­per­te van Greg Van Avermaet en Nafi Thiam

4 april Elke week interviewen we een expert over zijn of haar vakgebied. Deze week: Stephanie Scheirlynck (35). Ze is de voedingsexperte van enkele favorieten in de Ronde van Vlaanderen morgen, waaronder Greg Van Avermaet. Haar tips over koolhydraten, “sportief afvallen” en waarom zondigen af en toe nodig is.