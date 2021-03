Kim (43) en Hans (55) beseften de afgelopen maanden hoe belangrijk spaargeld is: “Net drie maanden geleefd van 850 euro”

Welk type slaper ben jij? Test het hier

19 maart Vandaag is het de Internationale Dag van de Slaap, waarop we aandacht besteden aan het belang van een goede nachtrust. Volgens Dr. Michael Breus, die gespecialiseerd is in slaapproblemen, zijn er vier soorten slapers. Welk type ben jij? Doe hier de test!